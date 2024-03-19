حقيقة اقتراب محمد الخريجي من العمل في إدارة النصر

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كشفت تقارير إعلامية حقيقة اقتراب محمد الخريجي الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل من العمل في إدارة نادي النصر بعد الحديث عن وجود احتمالية لإجراء تغييرات في إدارة مسلي آل معمر الحالية.
وقال الإعلامي “عبدالرحمن الحميدي” في برنامجه “برا الـ18” المذاع على قناة SSC: “الخريجي ليس لديه أي رغبة للعمل في إدارة النصر، قالها لي مسبقًا وكررها مؤخرًا، هو خارج النصر”.
وكان الحميدي كشف مسبقًا أن الأمير خالد بن فهد رمز النصر والعضو الذهبي بالنادي بجانب مجلس إدارة مسلي آل معمر يرغبون في مغادرة النصر حاليًّا وفتح المجال أمام مجلس إدارة جديد لتولي أمور النادي بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.
وقال الحميدي: “حسب مصادرنا الأمير خالد بن فهد ومجلس إدارة آل معمر يرغبون في مغادرة النادي والابتعاد عن المشهد الرياضي لنادي النصر مع ترك المساحة لمجلس إدارة جديد، وكانت بعض الأخبار قالت: إن مسلي آل معمر تقدم باستقالته، ولكن حتى الآن لا يزال الأمر يُدرس بشكل جيد”.
وواصل: “عدم وجود مرافق من إدارة آل معمر مع بعثة النصر في جدة خلال مباراة الأهلي، تسبب في غضب جماهير النصر، وبالطبع تراجع النتائج مؤخرًا بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا كشف عن الأزمات الإدارية التي يُعاني منها النادي”.
عبدالرحمن الحميدي:
حسب المصادر..
محمد الخريجي ليس لديه أي رغبة بأن يعمل بالإدارة النصراوية.
#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/e30i4BFnPU
— SSC (@ssc_sports) March 18, 2024