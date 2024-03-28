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خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الطائي

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٤ صباحاً
خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الطائي
المواطن - فريق التحرير

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تلقى المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، مفاجأة سارة، وذلك قبل مواجهة نادي الطائي في الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن.

وسيكون اللاعب عبدالرحمن غريب جاهزًا للمشاركة مع النصر، بعد تعافيه من آلام الركبة.

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عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر @AlNassrFC

ويستعد النصر لمواجهة الطائي بعد غدٍ السبت في تمام الـ10 مساءً في دوري روشن.

ويحتل فريق النصر حاليًّا المركز الثاني في بطولة دوري روشن برصيد 56 نقطة.

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