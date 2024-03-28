خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الطائي

تلقى المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، مفاجأة سارة، وذلك قبل مواجهة نادي الطائي في الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن.

وسيكون اللاعب عبدالرحمن غريب جاهزًا للمشاركة مع النصر، بعد تعافيه من آلام الركبة.

ويستعد النصر لمواجهة الطائي بعد غدٍ السبت في تمام الـ10 مساءً في دوري روشن.

ويحتل فريق النصر حاليًّا المركز الثاني في بطولة دوري روشن برصيد 56 نقطة.