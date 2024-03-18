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انضم للفريق في يناير 2023

خلال 14 شهرًا .. رونالدو يُهدي النصر 63 هدفًا ويحطم أرقامه مع يوفنتوس

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٥ صباحاً
خلال 14 شهرًا .. رونالدو يُهدي النصر 63 هدفًا ويحطم أرقامه مع يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر وخلال 14 شهرًا في تحقيق رقم مميز في المساهمة التهديفية مع أصفر الرياض.

وكان النجم البرتغالي انضم لصفوف أصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث نجح خلال 14 شهرًا في المساهمة تهديفيًّا في 63 هدفًا بواقع تسجيله لـ 50 هدفًا وصناعته لـ 13 هدفًا خلال 58 مباراة.

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كريستيانو رونالدو
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ونجح رونالدو في تجاوز نصف مساهماته التهديفية التي حققها مع يوفنتوس خلال 3 مواسم بتحقيقها مع النصر خلال 14 شهرًا، حيث حقق رونالدو بقميص يوفنتوس 123 مساهمة تهديفية في 134 مباراة حيث أحرز 101 هدف وصنع 22 هدفًا.

 

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