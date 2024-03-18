خلال 14 شهرًا .. رونالدو يُهدي النصر 63 هدفًا ويحطم أرقامه مع يوفنتوس

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر وخلال 14 شهرًا في تحقيق رقم مميز في المساهمة التهديفية مع أصفر الرياض.

وكان النجم البرتغالي انضم لصفوف أصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث نجح خلال 14 شهرًا في المساهمة تهديفيًّا في 63 هدفًا بواقع تسجيله لـ 50 هدفًا وصناعته لـ 13 هدفًا خلال 58 مباراة.

ونجح رونالدو في تجاوز نصف مساهماته التهديفية التي حققها مع يوفنتوس خلال 3 مواسم بتحقيقها مع النصر خلال 14 شهرًا، حيث حقق رونالدو بقميص يوفنتوس 123 مساهمة تهديفية في 134 مباراة حيث أحرز 101 هدف وصنع 22 هدفًا.