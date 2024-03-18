خلال 14 شهرًا .. رونالدو يُهدي النصر 63 هدفًا ويحطم أرقامه مع يوفنتوس

المروج سعد يروي قصته مع مهربي المخدرات: هدفهم ليس ربح المال تعرف على أسماء ممثلي الأندية بـ مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية واتساب تختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تصرف مانشستر يونايتد يُقرب رفائيل فاران من دوري روشن إبراهيم العنقري: عمل مسلي آل معمر في النصر كان مختلفًا 180 درجة عن وعوده دعاء الشيخ السديس بالمسجد الحرام ليلة 10 رمضان أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية Q6 e-tron أول تحرك في النصر في حال استقالة مسلي آل معمر ألبانيا تسمح للسعوديين بالدخول بالجواز العادي لنهاية العام يوتيوب تضيف أداة لتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي
نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر وخلال 14 شهرًا في تحقيق رقم مميز في المساهمة التهديفية مع أصفر الرياض.
وكان النجم البرتغالي انضم لصفوف أصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث نجح خلال 14 شهرًا في المساهمة تهديفيًّا في 63 هدفًا بواقع تسجيله لـ 50 هدفًا وصناعته لـ 13 هدفًا خلال 58 مباراة.
ونجح رونالدو في تجاوز نصف مساهماته التهديفية التي حققها مع يوفنتوس خلال 3 مواسم بتحقيقها مع النصر خلال 14 شهرًا، حيث حقق رونالدو بقميص يوفنتوس 123 مساهمة تهديفية في 134 مباراة حيث أحرز 101 هدف وصنع 22 هدفًا.