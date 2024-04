وأفاد موقع “يو إي إيه توداي: أنه بعد القضاء على الدب، تم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ في البلدة، بعدما كانت قد فرضت يوم 17 مارس الجاري.

ووفقًا لوزير البيئة توماس تارابا، تم استخدام طائرة بدون طيار في عملية البحث التي استمرت عشرة أيام والتي أدت في النهاية إلى التعرف على الدب.

A brown bear ran hot through the streets of a small town, injuring five people. pic.twitter.com/WP4gZ6pPyR

— USA TODAY (@USATODAY) March 23, 2024