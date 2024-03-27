دعاء ماهر المعيقلي في المسجد الحرام ليلة 18 رمضان

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نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام، لقطات من دعاء ليلة 18 رمضان للشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في المسجد الحرام.
وأعدت الرئاسة خطة تكاملية تناغمية مع شركاء النجاح؛ لتهيئة البيئة التعبدية، وتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم؛ بتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وتسخير التقانة والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث، وتطويعها لتنفيذ خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، على أكمل وجه وأعلى المعايير.
دعاء فضيلة الشيخ د.#ماهر_المعيقلي بـ #المسجد_الحرام من ليلة 18 #رمضان 1445هـ.#وكالة_شؤون_الأئمةوالمؤذنين#معين_الأرواح pic.twitter.com/Sq5UuX4qHo
— شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) March 27, 2024