دعاء ماهر المعيقلي في المسجد الحرام ليلة 18 رمضان

نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام، لقطات من دعاء ليلة 18 رمضان للشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في المسجد الحرام.

وكانت رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكملت جاهزية منظومتها الدينية؛ لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك من المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين.