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عبر برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة

دعم المختبرات البحثية بـ 312 مليون ريال وبوابة للوصول المفتوح لأكثر من ألف معمل 

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥١ صباحاً
دعم المختبرات البحثية بـ 312 مليون ريال وبوابة للوصول المفتوح لأكثر من ألف معمل 
المواطن - واس

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أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله السواحه, ومعالي وزير التعليم يوسف البنيان، والمشرف العام على الهيئة الدكتور محمد بن عويض العتيبي، وعدد من أصحاب المعالي والهيئات ورؤساء الجامعات والجهات البحثية بالمملكة.

تطوير البنية التحتي

ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المراكز والمختبرات البحثية بالمملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله-.

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30 جهة بحثية فائزة

وتم الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، حيث اشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية منها 41% من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27% لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19% للريادة في الطاقة والصناعة، و13% ضمن اقتصاديات المستقبل، وحيث يُعَّدُ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.

كما تم الإعلان عن البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة في المملكة، وذلك بهدف تسهيل وصول الجهات إلى البنية التحتية البحثية دعماً للمبتكرين والمبدعين وتشجيعاً للابتكار المفتوح.
وللاستزازة يمكن زيارة البوابة: هنا 

 

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