رسوم خدمة توثيق وإنشاء العقد في إيجار

قالت منصة إيجار إن رسوم العقد السكني لكل عام تبلغ 125 ريالاً، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى ولكل سنة تجديد 400 ريال تدفع من قبل المؤجر.

وأضافت المنصة ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه يحق للوسيط العقاري نسبة السعي 2.5% بالاتفاق بين الطرفين عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد.

منصة إيجار

ومكَّنت منصة إيجار المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًّا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

مما يُذكر أن إيجار يسعى دومًا لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري، وييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.