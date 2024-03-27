صدمة لـ الهلال قبل مواجهة الشباب

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة فريق الشباب، بعد غدٍ السبت في الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن.
وبحسب التقارير فإن الهلال سيفقد اللاعب حسان تمبكتي في مباراة الشباب بعد غدٍ بحسب “الرياضية”.
ويُعاني تمبكتي من الإصابة حيث سيغيب بسببها عن مباراة الشباب.
وفي السياق ذاته، سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو في مباراة الهلال مساء السبت المقبل في الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن.
وأصدر نادي الشباب بيانًا أكد من خلاله أن النادي العاصمي فضّل بقاء كاراسكو في بلجيكا حتى يُعالج من إصابته الأخيرة ويتم تأهيله بشكل جيد للمشاركة في المباريات المقبلة لليث.