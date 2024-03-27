صورة قد تُقرب إيرلينج هالاند من برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن والد النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تواجد في مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرًا.

وذكرت تقارير أن برشلونة تفاوض مع رافيلا بيمنتا وكيلة هالاند تمهيدًا لانتقال اللاعب من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى البارشا.

والتقطت عدسات الكاميرا تواجد والد هالاند في أحد مطاعم مدينة برشلونة حيث قيل إن تواجده في المدينة الإسبانية يُمهد انتقال نجله للنادي الكتالوني.

ويلعب هالاند مع فريق مانشستر سيتي منذ عام 2022 قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.