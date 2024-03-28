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استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تحديث البيانات لذوي الإعاقة للحصول على الإعانة.
وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء الأربعاء: إن المستفيد يمكنه إرفاق وتحديث التقرير الطبي عبر خدمة تقييم الإعاقة من خلال الرابط هنا.
يذكر أن تقييم الإعاقة هي خدمة إلكترونية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، كما تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم من أجل إدراجهم ضمن المستفيدين من خدمات الوزارة.