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النصر يُعاني من أزمات إدارية وتراجع للنتائج فنيًّا

ماذا سيخسر النصر في حال مغادرة خالد بن فهد للنادي ؟

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٣ صباحاً
ماذا سيخسر النصر في حال مغادرة خالد بن فهد للنادي ؟
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن الرمز النصراوي الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بالنادي يفكر في مغادرة مشهد الرياضي النصراوي بسبب تراجع نتائج الفريق فنيًّا بجانب وجود أزمات إدارية في الفترة الحالية.

وحلل الإعلامي الرياضي مساعد العبدلي الخسائر التي سيتعرض لها النصر في حال رحيل خالد بن فهد عن النادي.

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خسائر تهدد النادي

وقال العبدلي في برنامج “برا الـ 18” على قناة SSC: “لا شك أن ابتعاد الأمير خالد بن فهد عن النصر سيتسبب في خسارة كبيرة للنادي على مستوى التعاقدات مع اللاعبين والتعاقدات مع المدربين بجانب عدم وجود داعم يحل الأزمات المالية التي قد يتعرض لها النادي”.

وأضاف العبدلي: “لا يوجد في المباريات الأوروبية، فكرة تواجد رئيس النادي في المباريات، يجب أن يتم تغيير طريقة الإدارة في النادي تجنبًا للمشاكل، لأنه في كل مرة نقول إن النصر سيغير من طريقة إدارته تجنبًا للمشاكل ونجد أنه لم يتغير أي شيء، هل هذا يُعقل؟!”.

وتابع: “الآن الأندية تُدار بنظام الشركة لذلك لابد من وجود الكفاءات ولا يجب وجود وجوه قديمة تعمل في النادي منذ فترات ولم يتغير فيه أي شيء”.

التفكير الأبرز حاليًّا في النصر

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج “برا الـ 18” المذاع على قناة SSC، أن الأمير خالد بن فهد رمز النصر والعضو الذهبي بالنادي بجانب مجلس إدارة مسلي آل معمر يرغبون في مغادرة النصر حاليًّا وفتح المجال أمام مجلس إدارة جديد لتولي أمور النادي بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.

وقال الحميدي: “حسب مصادرنا الأمير خالد بن فهد ومجلس إدارة آل معمر يرغبون في مغادرة النادي والابتعاد عن المشهد الرياضي لنادي النصر مع ترك المساحة لمجلس إدارة جديد، وكانت بعض الأخبار قالت: إن مسلي آل معمر تقدم باستقالته، ولكن حتى الآن لا يزال الأمر يُدرس بشكل جيد”.

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