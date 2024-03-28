مخالفات جوائز شركات العطور تصل إلى مليون ريال والسجن

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أكد المحامي أحمد المحيميد، أن العقوبات المترتبة على المخالفات جوائز شركات العطور تصل إلى مليون ريال وسجن لمدة 3 سنوات.
وتابع المحيميد في حواره إلى قناة العربية، أن العقوبات تشمل أيضًا، التشهير وإبعاد غير السعوديين خارج البلاد، وذلك بعد ضبط المخالفة والمخالفين واستكمال الإجراءات النظامية.
وتابع، أن الجهل بالنظام لا يعفي من العقوبة؛ لأن المعلن والتاجر أمامه شروط وضوابط عليه أن يلتزم بها، ناصحًا كل تاجر أو عامل في مجال الإعلان بالاستعانة بخبراء القانون، محذرًا من الوعود الوهمية التي تتضمنها بعض الإعلانات.