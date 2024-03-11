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موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان

الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢١ مساءً
موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يحين موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عند الساعة 06:29 مساء في حين يؤذن للمغرب في الرياض عند الساعة 06:01 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي بريدة هم أول من يفطرون اليوم عند الساعة 05:47 مساء في حين يكون أهالي تبوك هم آخر من يفطرون اليوم الأول من رمضان حيث يحين موعد المغرب عند الساعة 06:41 مساء.

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مواقيت الصلاة اليوم

أما مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المدن السعودية بحسب تقويم أم القرى فستكون كما يلي:

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة المكرمة 05:17 06:32 12:31 03:55 06:29 08:29
المدينة المنورة 05:16 06:34 12:32 03:56 06:29 08:29
الرياض 04:48 06:06 12:04 03:28 06:01 08:01
بريدة 04:58 06:17 12:15 03:39 06:12 08:12
الدمام 04:34 05:52 11:50 03:14 05:47 07:47
أبها 05:07 06:21 12:20 03:43 06:19 08:19
تبوك 05:27 06:47 12:44 04:08 06:41 08:41
حائل 05:07 06:26 12:24 03:48 06:20 08:20
عرعر 05:08 06:30 12:26 03:50 06:22 08:22
جازان 05:07 06:20 12:20 03:42 06:20 08:20
نجران 05:00 06:14 12:14 03:36 06:13 08:13
الباحة 05:10 06:25 12:25 03:48 06:23 08:23
سكاكا 05:12 06:33 12:30 03:53 06:26 08:26

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  • صالح العبدالله

    أهالي الدمام هم أول من يفطر ون اليوم عند الساعة ٥:٤٧ .

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