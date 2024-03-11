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يحين موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عند الساعة 06:29 مساء في حين يؤذن للمغرب في الرياض عند الساعة 06:01 مساء.
وسيكون أهالي بريدة هم أول من يفطرون اليوم عند الساعة 05:47 مساء في حين يكون أهالي تبوك هم آخر من يفطرون اليوم الأول من رمضان حيث يحين موعد المغرب عند الساعة 06:41 مساء.
أما مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المدن السعودية بحسب تقويم أم القرى فستكون كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|05:17
|06:32
|12:31
|03:55
|06:29
|08:29
|المدينة المنورة
|05:16
|06:34
|12:32
|03:56
|06:29
|08:29
|الرياض
|04:48
|06:06
|12:04
|03:28
|06:01
|08:01
|بريدة
|04:58
|06:17
|12:15
|03:39
|06:12
|08:12
|الدمام
|04:34
|05:52
|11:50
|03:14
|05:47
|07:47
|أبها
|05:07
|06:21
|12:20
|03:43
|06:19
|08:19
|تبوك
|05:27
|06:47
|12:44
|04:08
|06:41
|08:41
|حائل
|05:07
|06:26
|12:24
|03:48
|06:20
|08:20
|عرعر
|05:08
|06:30
|12:26
|03:50
|06:22
|08:22
|جازان
|05:07
|06:20
|12:20
|03:42
|06:20
|08:20
|نجران
|05:00
|06:14
|12:14
|03:36
|06:13
|08:13
|الباحة
|05:10
|06:25
|12:25
|03:48
|06:23
|08:23
|سكاكا
|05:12
|06:33
|12:30
|03:53
|06:26
|08:26
صالح العبدالله
أهالي الدمام هم أول من يفطر ون اليوم عند الساعة ٥:٤٧ .