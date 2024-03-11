يحين موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عند الساعة 06:29 مساء في حين يؤذن للمغرب في الرياض عند الساعة 06:01 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي بريدة هم أول من يفطرون اليوم عند الساعة 05:47 مساء في حين يكون أهالي تبوك هم آخر من يفطرون اليوم الأول من رمضان حيث يحين موعد المغرب عند الساعة 06:41 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

أما مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المدن السعودية بحسب تقويم أم القرى فستكون كما يلي: