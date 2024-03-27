نجم برشلونة قد يكون سببًا في رحيل نيمار عن الهلال

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كشفت تقارير إعلامية أن تعاقد نادي الهلال مع أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، سيقرب البرازيلي نيمار من مغادرة الهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورغب الهلال في ضم النجم البرازيلي رافينيا إلى صفوفه مقابل 100 مليون يورو مما يجعل رحيل نيمار عن الهلال قريبًا، وربما يعود مجددًا إلى برشلونة.
وحول رافينيا، تُشير التقارير إلى أن الهلال ينوي دفع 3 أضعاف راتبه في برشلونة من أجل حسم الصفقة.
ويلعب رافينيا صاحب الـ 27 عامًا في صفوف برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي في عام 2022.