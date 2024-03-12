Icon

تأثير الصيام المتقطع على صحة القلب Icon اليوم بداية موسم الحميمين.. عدد أيامه 26 ونجومه سعد الأخبية والمقدم Icon سعود كاتب سكن قرب هيئة الاتصالات بـ 20 مترًا و14 يومًا من الرجاء لإدخال الإنترنت! Icon وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة Icon استمرار التقلبات الجوية والأمطار على معظم المناطق من اليوم حتى الاثنين Icon عمومية ينساب تقر تحويل 1.7 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة Icon خالد بن سلمان يستعرض التطورات مع رئيس الوزراء اليمني Icon أسعار الذهب ترتفع لمستوى غير مسبوق Icon أول أجرٍ حصل عليه محمد عبده في حياته Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وسيول على غالبية المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“هدية” تقدم مليوني وجبة إفطار صائم وسحور في رمضان بالحرمين الشريفين

الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٤ مساءً
“هدية” تقدم مليوني وجبة إفطار صائم وسحور في رمضان بالحرمين الشريفين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في غرة رمضان بتنفيذ خطتها الموسمية لتقديم وجبات إفطار صائم ووجبات السحور؛ لضيوف الرحمن بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار جدة، والمنافذ الحدودية البرية، ويشمل التوزيع المسجد الحرام وساحاته والمسجد النبوي، ومواقف السيارات، وطرق مرور المعتمرين والزوار.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة طيران الإمارات

وظائف شاغرة بشركة طيران الإمارات

حافلات المدينة تواصل النقل الترددي ما بين مسجدي النبوي وقباء بـ7 مواقع

حافلات المدينة تواصل النقل الترددي ما بين مسجدي النبوي وقباء بـ7 مواقع

وأبان الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي بن مصلح الحتيرشي، أن الجمعية بدأت من أول ليالي الشهر الفضيل في تنفيذ خطتها لتقديم ما يتجاوز مليونين ومئة ألف وجبة إفطار صائم ووجبة سحور في نقاط الاتصال من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن حضورهم، بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • عاصم الجبري

    اعزكم الله ولا عز عليكم واعانكم الله ولا يعين عليكم بلاد الحرمين وفقكم الله وبيض الله وجيهكم علا ما تبذلو تجاه ضيوف الرحمن ونحنو عون وسند لكم بعد الله ورجالكم المخلصين في جميع المجالات اخوكم من اليمن

إقرأ المزيد

الاتحاد يتفوق على الفتح بهدفين في الشوط الأول
الرياضة

الاتحاد يتفوق على الفتح بهدفين في الشوط...

الرياضة
معرض وندوة عن النخيل وفن إنتاج التمور في مكتبة الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

معرض وندوة عن النخيل وفن إنتاج التمور...

السعودية اليوم
الانتقادات تُحاصر لويس كاسترو بعد التعادل ضد الحزم
الرياضة

الانتقادات تُحاصر لويس كاسترو بعد التعادل ضد...

الرياضة
سيسكو القابضة تعلن توزيع أرباح 4% من القيمة الاسمية للسهم
السوق

سيسكو القابضة تعلن توزيع أرباح 4% من...

السوق
مواطن يحول منزله لمزار تراثي بالتزامن مع يوم التأسيس
السعودية اليوم

مواطن يحول منزله لمزار تراثي بالتزامن مع...

السعودية اليوم
فيصل بن بندر يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يكرم الفائزين بجائزة الملك...

السعودية اليوم
58 فنانًا تشكيليًا يشاركون بمعرض يوم بدينا للاحتفاء بيوم التأسيس
السعودية اليوم

58 فنانًا تشكيليًا يشاركون بمعرض يوم بدينا...

السعودية اليوم
صك ملكية مُحدّث شرط عمل عقد الإيجار الإلكتروني
السعودية اليوم

صك ملكية مُحدّث شرط عمل عقد الإيجار...

السعودية اليوم