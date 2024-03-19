وزيرة الثقافة الفرنسية تزور بينالي الدرعية ومركز عرقة الثقافي

زارت معالي وزيرة الثقافة في جمهورية فرنسا رشيدة داتي اليوم عدداً من الوجهات والفعاليات الثقافية الكبرى في مدينة الرياض، وذلك خلال زيارتها الرسمية للمملكة.

بينالي الدرعية للفن المعاصر

وتضمنت زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية “بينالي الدرعية للفن المعاصر” المُقام حالياً في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة كبيرة من نخبة فناني المملكة والعالم، الذي أُعيد من خلاله تصميم واستخدام حي جاكس بالكامل ليكون وجهة إبداعية بمساحات للعروض، واستوديوهات للفنانين، ومعارض فنية ومنصات تدعم نظامًا فنيّاً نامياً ونابضاً بالحياة في المملكة.

مركز عرقة الثقافي

واستكملت وزيرة الثقافة الفرنسية جولتها في مركز عرقة الثقافي، واطّلعت على ما يُقدّمه من إبداعاتٍ ثقافية متنوعة، ومن صورةٍ جميلةٍ للإبداع الثقافي السعودي عبر استغلال المباني التاريخية وتحويلها إلى مساحاتٍ مميزةٍ تحتضن الفن والفنانين، ومختلف عناصر الثقافة السعودية.