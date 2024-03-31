وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف مناوب التنسيق البحري/ صيانة المعدات (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مارس 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
فيصل
اريد التقديم