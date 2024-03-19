ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الألماني رفحاء تسجّل أعلى كمية هطول أمطار في الشمالية بـ 38.6 ملم رمي قارورات المياه وإصابة أوتافيو تُغرم الأهلي 220 ألف ريال وتحرمه من جماهيره لمباراة معاقبة مدرب ضمك بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني أزمتان تواجه بنزيما قبل أولمبياد باريس 2024 آخر موعد لاستقبال طلبات تعديل بيانات متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة النصراويون يرفضون عبدالعزيز العمران بسبب هلاليته .. تفاصيل مثيرة ! المروج سعد يروي قصته مع مهربي المخدرات: هدفهم ليس ربح المال تعرف على أسماء ممثلي الأندية بـ مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.