Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الألماني Icon رفحاء تسجّل أعلى كمية هطول أمطار في الشمالية بـ 38.6 ملم Icon رمي قارورات المياه وإصابة أوتافيو تُغرم الأهلي 220 ألف ريال وتحرمه من جماهيره لمباراة Icon معاقبة مدرب ضمك بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال Icon ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني Icon أزمتان تواجه بنزيما قبل أولمبياد باريس 2024 Icon آخر موعد لاستقبال طلبات تعديل بيانات متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة Icon النصراويون يرفضون عبدالعزيز العمران بسبب هلاليته .. تفاصيل مثيرة ! Icon المروج سعد يروي قصته مع مهربي المخدرات: هدفهم ليس ربح المال Icon تعرف على أسماء ممثلي الأندية بـ مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٩ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

استعراض مستجدات الأحداث

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.

قد يهمّك أيضاً
النهدي الطبية تقرر توزيع 390 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

النهدي الطبية تقرر توزيع 390 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

الرياض ينجو من الهزيمة أمام الفيحاء بالتعادل

الرياض ينجو من الهزيمة أمام الفيحاء بالتعادل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
إنذار أحمر من الأرصاد على منطقة الرياض
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على منطقة الرياض

السعودية اليوم
وظائف مدنية شاغرة لدى القوات الجوية
حصاد اليوم

وظائف مدنية شاغرة لدى القوات الجوية

حصاد اليوم
هدية من بوتين لزعيم كوريا الشمالية
العالم

هدية من بوتين لزعيم كوريا الشمالية

العالم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء بشكل قياسي
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء...

السوق
وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco

حصاد اليوم
منصة إكس تحتفل بيوم التأسيس بطريقة مميزة
السعودية اليوم

منصة إكس تحتفل بيوم التأسيس بطريقة مميزة

السعودية اليوم
إنذار أحمر بشأن طقس عسير والمدني يحذر
السعودية اليوم

إنذار أحمر بشأن طقس عسير والمدني يحذر

السعودية اليوم