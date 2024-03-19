ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقد أعرب فخامته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.