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هنأه بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٧ صباحاً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقد أعرب فخامته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

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وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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