آراء اتحادية متباينة حول تصريحات كريم بنزيما الأخيرة

تسببت تصريحات اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إحداث حالة من الانقسام بين الجماهير الاتحادية، وذلك حول إذا ماكان اللاعب محقًا فيما قاله أو لم يكن محقًا.

وكان بنزيما قال بعد مباراة التعاون أمس :“الاتحاد ليس مثل ريال مدريد، جودة لاعبي الريال تختلف عن جودة لاعبي الاتحاد، في الاتحاد أنا بحاجة لمساعدة باقي اللاعبين من أجل الفوز وإحراز الأهداف”.

رد جستنيه

الناقد الرياضي عدنان جستنيه المعروف بانتمائه للاتحاد رد على اللاعب الفرنسي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة ” إكس” قائلًا: ” استمعت إلى تصريحات بنزيما بعد مباراة التعاون وقد تكون فرصة للتخلص من حالة الإحباط التي يمر بها، ولكن زملاءك يساعدونك مثل زملائك في ريال مدريد على التهديف، انظر إلى كم الفرص التي أهدرتها في الموسم وكم ركلات الجزاء التي أهدرتها وستعرف يا بنزيما أنك لم تكن صادقًا مع نفسك عند قولك لهذا التصريح”.

مع خالص التحية والتقدير للكابتن الكبير #كريم_بنزيما pic.twitter.com/AjvL97a5G3 — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) April 6, 2024

وأضاف جستنيه: “شوف زميلك رونالدو كان على وشك الانتهاء في أوروبا ومنتخب بلاده، لكنه قدر نفسه وموهبته ونجوميته، وصنع اسمًا لنفسه موجودًا حتى الآن، نأمل يا كريم أن تعرف ما هي مشكلتك وتقدر موهبتك وتعود لنا بنزيما الهداف كما نعرفه”.

أما حامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد فرد قائلًا: “من المفترض أن الاتحاد تعاقد مع بنزيما ليصنع الفارق ويحمل الفريق على كتفيه، وليس ليطلب مساعدة اللاعبين، إذا كان بنزيما يُعاني من مشكلة فليتحدث مع إدارة الاتحاد ويطلب ضم صفقات جديدة، لكن ما يقدمه بنزيما حاليًّا غير مفيد للفريق”.

كلام بنزيما صحيح!

على الجانب الآخر قال فايز الشهري أحد مشجعي الاتحاد: ” كلام بنزيما سليم، يلعب مع حمدالله وصالح العمري وفواز الصقور، أكيد بنزيما راح يظهر بشكل سيء، حمدالله دمار للفريق وصالح وكادش ولا تنتظرون سوبر أو كأس الملك”.

وقال حساب يدعى وحيد: “بنزيما ما راح يقدم شيء للاتحاد حتى لو تجيب أفضل لاعبي العالم يلعبون معاه، الإنسان وصل لمرحلة ويتشبع خلاص”.