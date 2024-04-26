ألغاز للأذكياء وإجاباتها

يبحث الكثيرون عن ألغاز للأذكياء؛ بهدف رفع الحصيلة المعرفية، وكذلك إقامة مسابقات ثقافية وتحديات في المعرفة، حيث تتنوع الألغاز ما بين التلاعب في الكلمات وبين المعلومات العامة.

وتقدم “المواطن” فيما يلي ألغاز للأذكياء بهدف التسهيل على القراء في هذا الشأن، ويمكن الاطلاع عليها فيما يلي:

ألغاز للأذكياء

ما الذي يمكنه أن يملأ الغرفة دون أن يشغل حيزًا؟

الجواب: النور

له إبهام وأربعة أصابع وليس اليد فما هو؟

الجواب: القفاز

شيء يجري في مسار طويل في حياتنا ليس له بديل طعمه ولونه واحد لكن شكله قابل للتبديل فما هو؟

الجواب: الماء

كم حرفًا يوجد في الأبجدية؟

الجواب: 8 أحرف وهي أحرف ا ل أ ب ج د ي ة

أعطني اسم فاكهة مؤلف من 3 أحرف إن بدلت الحرف الأول بالثالث منه لا يتغير؟

الجواب: التوت والخوخ

ما هو الشيء الذي يدور حول البيت دون أن يتحرك؟

الجواب: الجدار

لها رقبة وليس لها رأس فما هي؟

الجواب: القنينة

ما هو الشيء الذي بالصيف يحميك وبالشتاء يدفيك؟

الجواب: الشجرة

من هو الحيوان الذي لا يلد أو يبيض؟

ذكر الحيوان.

ما هو الشيء الذي عندما تضحك أمامه يضحك وعندما تبكي أمامه يبكي:

الإجابة: المرآة.

ما الشيء الذي يقول دائمًا الصدق ولكن عندما يجوع يكذب؟

الإجابة: هي الساعة.

ما هو أضعف بيت على الأرض؟

الإجابة: هي بيت العنكبوت.

ما هو الشيء الذي لا يمتلك عيونًا ولكنه يرى كل الأشياء الموجودة أمامه؟

الإجابة: المرآة.

ما الذي لا تستطيع أن تفتحه؟

الإجابة: الباب المفتوح.

ألغاز للأذكياء مختلفة

ما الشيء الذي لو دخل إلى الماء لا يبتل؟

الإجابة: الضوء.

مصنوع من الماء ولكنه يموت عندما يتم وضعه بالماء؟

الإجابة: هذا الشيء هو الثلج.

شيء يفيدك عندما تأكله ولكنه يقتلك عندما تأكل منه نصفه؟

الإجابة: السمسم.

شيء باللون الأسود ولكنه لا يفيد إلا عندما يكون باللون الأحمر؟

الإجابة: الفحم.

شيء لا يوجد له بداية ولا توجد له نهاية؟

الإجابة: الدائرة.

ما هي الأرقام التي تأتي متتالية لكي يكون مجموعها 333؟

الإجابة: 110، 111، 112.

العدد التصاعدي الموجود في السلسلة العددية 1- 5- 9- 13- 17؟

الإجابة: 21.

الرقم الذي لو تم ضربه في نفسه وتم إضافة 5 عليهم يصبح الرقم 30؟

الإجابة: 5.

ثلاثة أعداد لو تم ضربهم فإن الناتج يساوي حاصل جمعهم؟

الإجابة: 1، 2، 3.

ألغاز للأذكياء جديدة

رجله تكون على الأرض ورأسه تكون فوق النجوم فمن يكون هذا الرجل؟

الإجابة: الضابط.

ما الشيء الذي لا يدخل إلا عندما يتم ضربه على رأسه؟

الإجابة: المسمار.

عقرب ولكنه ليس مؤذيًا ولا يخاف منه أي شخص؟

الإجابة: الساعة.

ما الشيء الذي يوجد في الحجرة ويوجد أيضًا خارجها؟

الإجابة: باب الحجرة.

ما الشيء الأعمى والأخرس الذي لا يسمع ولا يتحرك إلا من رأسه؟

الإجابة: القلم.

ما الشيء الذي تقوم بذبحه وتبكي بسببه بالدموع؟

الإجابة: البصل.

ما هو الشيء الذي لا يعمل إلا عندما يتم إدخال أصابعك في عينه؟

الإجابة: المقص.

ما هو الذي يوجد به أوراق كثيرة ولكنه لا يكون شجرًا؟

الإجابة: الكتاب.

شيء يفقد ذيله عندما يمشي فما هو؟

الإجابة: إبرة الخياطة.

شيء باللون الأخضر في الأرض ويكون باللون الأسود في السوق ويكون باللون الأحمر في البيت فما هو هذا الشيء؟

الإجابة: الشاي.

من هو مات ولم يولد؟

الإجابة: سيدنا آدم عليه السلام.