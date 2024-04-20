أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف عبر منصة جدارة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عن توفر عدد من الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.
وأوضحت أمانة المدينة، أن الظائف المتاحة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدينة.
ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ( جدارات) والاطلاع على الشروط والمتطلبات عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“، مبينةً أن التقديم يبدأ اليوم السبت 20/4/2024 وينتهي بتاريخ 24/4/2024 .
صالحه محمد درويش الاضبع
يارب لي نصيب عندكم.