أمطار وصواعق وسيول على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت -بمشيئة الله- من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساء.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضباب على المرتفعات

كما توقع المركز أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم والرياض. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.