Icon

إحباط تهريب 264 كجم من القات وضبط 8 مهربين Icon جامعة الملك عبدالعزيز تتيح التسجيل لخريجي الثانوية العامة بكافة المناطق Icon سعد اللذيذ: 3 عوامل جعلت الدعم غير متساوٍ بين الأندية السعودية Icon جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن يوارى الثرى في مقبرة العود Icon اللجنة الأولمبية : عدم تأهل المنتخب السعودي لأولمبياد باريس مسؤولية اتحاد القدم Icon جموع غفيرة تؤدي الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن Icon اختتام أوبرا زرقاء اليمامة في الرياض Icon بنسبة نمو 9%.. الإيرادات غير النفطية تصل 111.512 مليار ريال Icon وزارة النقل تعلن 34 وظيفة شاغرة Icon الميزانية السعودية في الربع الأول.. الإيرادات 293 مليار ريال والنفقات 305 مليارات ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة يصحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

أمطار وصواعق وسيول على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
أمطار وصواعق وسيول على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت -بمشيئة الله- من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساء.

قد يهمّك أيضاً
الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة

3 لجان ميدانية تستقبل غداً المتضررين من سيول مكة

3 لجان ميدانية تستقبل غداً المتضررين من سيول مكة

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضباب على المرتفعات

كما توقع المركز أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم والرياض. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية
السوق

أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

السوق
لا أهداف بين الخليج والطائي
الرياضة

لا أهداف بين الخليج والطائي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة سابك
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة سابك

حصاد اليوم
النصر يُمطر شباك الوحدة بسداسية ويعزز وصافته
الرياضة

النصر يُمطر شباك الوحدة بسداسية ويعزز وصافته

الرياضة
جماهير الأهلي تحفز اللاعبين: قاتلوا أمام الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي تحفز اللاعبين: قاتلوا أمام الهلال

الرياضة
بوروسيا دورتموند يهزم أوجسبورج بخماسية قبل مواجهة سان جيرمان
الرياضة العالمية

بوروسيا دورتموند يهزم أوجسبورج بخماسية قبل مواجهة...

الرياضة العالمية