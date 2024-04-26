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ضمن جهود رفع كفاءة الجسور والأنفاق

إغلاق جزئي لجسر طريق الملك عبدالعزيز بالظهران لمدة 10 أيام

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
إغلاق جزئي لجسر طريق الملك عبدالعزيز بالظهران لمدة 10 أيام
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، يوم غد السبت، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، أعمال صيانة جسر طريق الملك عبدالعزيز (بقيق) المدينة الصناعية بمدينة الظهران.

رفع الكفاءة

وتستهدف أعمال الصيانة، رفع كفاءة وسائل السلامة، واستبدال فواصل التمدد للجسر، وذلك ضمن جهودها لرفع كفاءة الجسور والأنفاق بحاضرة الدمام.

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وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة ستستمر 10 أيام، سيتم خلالها إغلاق جزئي للجسر، مع استمرار الحركة المرورية.

ولفتت إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار.

تقديم أفضل الخدمات

كما تسعى الأمانة إلى تحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها لتحقيق رضا المستفيدين.

ودعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم.

 

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