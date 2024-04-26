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تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الوجب

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٠ مساءً
إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الوجب
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ الدفاع المدني في المدينة المنورة، 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الوجب.

تطبيق الأنظمة

وقال الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة: إنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع المرور.

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عقوبة عبور الأودية

وفي وقت سابق، أعاد الدفاع المدني التذكير بعقوبة عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها في ظل استمرار الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.

وقال الدفاع المدني: إن عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى (10,000) ريال.

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