إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الوجب

أنقذ الدفاع المدني في المدينة المنورة، 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الوجب.

تطبيق الأنظمة

وقال الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة: إنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع المرور.

عقوبة عبور الأودية

وفي وقت سابق، أعاد الدفاع المدني التذكير بعقوبة عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها في ظل استمرار الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.

وقال الدفاع المدني: إن عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى (10,000) ريال.