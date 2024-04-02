Icon

لنوم صحي.. لا تستخدم الجوال والأجهزة قبل موعد نومك Icon برامج وفعاليات ترفيهية في جازان بمناسبة عيد الفطر Icon رقمان تاريخيان لـ صالح الشهري بعد الرباعية في الاتحاد Icon أمطار على جازان تستمر حتى الـ 8 مساء Icon شباك الاتحاد المفضلة لـ مالكوم بـ 5 أهداف Icon مسيرة الهجانة .. إرث بادية تبوك وركيزة العيد وبهجته Icon جماهير الاتحاد تهاجم عبدالله المعيوف بعد صورته مع نجم الهلال! Icon مفرقعات العيد.. قنابل موقوتة تبدد الفرح والأطفال الضحية Icon بالفيديو .. رئيس الأهلي يرفض طلب فهد بن نافل: سنهزم الهلال بنتيجة أسطورية! Icon شقيق كريم بنزيما يُهاجم مدرب الاتحاد: ما فعله جريمة! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
⁩ سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء

إيداع مبلغ حساب المواطن لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي

الأربعاء ٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
إيداع مبلغ حساب المواطن لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكن معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

الاعتراض على الدعم

ويتيح البرنامج تقديم اعتراض على مبلغ الدعم بشرط مرور 5 أيام على الدفعة، ويستمر تلقي الاعتراضات على مدار 90 يومًا، وفي حال قبول الاعتراض يتم التعويض بأثر رجعي عن الدفعات المستحقة، كما يمكن تقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد إعلان نتيجة الأهلية بعد مرور 5 أيام أيضًا ولمدة 3 أشهر.

قد يهمّك أيضاً
مساند: التأمين على العمالة يشمل العقود الجديدة فقط

مساند: التأمين على العمالة يشمل العقود الجديدة فقط

كم تستغرق دراسة الأهلية في حساب المواطن؟

كم تستغرق دراسة الأهلية في حساب المواطن؟

موعد حساب المواطن

وكان البرنامج أعلن على لسان المتحدث الرسمي عن تقديم موعد إيداع الدفعة القادمة من الدعم استحقاق إبريل 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرنامج عبر منصة إكس: “نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون يوم الأربعاء 3 إبريل 2024م”.

استمرار الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد وجه، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • عبدالرحيم طاهر المتمتمي.

    سلام عليكم ورحمة الله.
    مباك عليكم الشهر وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
    احب استفسر لم يكون في إضافة الإيداع
    هل في مشكلة. جعل والدينكم الجنة
    . مكون الأسرة 5… افراد

إقرأ المزيد

أكبر محطة في العالم.. قطار الحرمين يزهو بشرف الخدمة وسط منظومة متكاملة
السعودية اليوم

أكبر محطة في العالم.. قطار الحرمين يزهو...

السعودية اليوم
خدمة الحرمين الشريفين.. أمانة دأب على حملها ملوك المملكة
السعودية اليوم

خدمة الحرمين الشريفين.. أمانة دأب على حملها...

السعودية اليوم
ارتفاعات تاريخية لصناعة إدارة الأصول في السعودية
السعودية اليوم

ارتفاعات تاريخية لصناعة إدارة الأصول في السعودية

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام : تحروا ليلة القدر في الليلتين الباقيتين من الأوتار
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : تحروا ليلة القدر...

السعودية اليوم
“المياه الوطنية” تضخّ 5.9 ملايين متر مكعب للمدينة المنورة
السعودية اليوم

“المياه الوطنية” تضخّ 5.9 ملايين متر مكعب...

السعودية اليوم
13 وظيفة شاغرة في شركة سابك
حصاد اليوم

13 وظيفة شاغرة في شركة سابك

حصاد اليوم
100 مسجد وجامع تشارك في مبادرة السعودية الخضراء بعسير
السعودية اليوم

100 مسجد وجامع تشارك في مبادرة السعودية...

السعودية اليوم
التعاون يرد على حقيقة اهتمامه بضم علي معلول
الرياضة

التعاون يرد على حقيقة اهتمامه بضم علي...

الرياضة