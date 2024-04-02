إيداع مبلغ حساب المواطن لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكن معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

الاعتراض على الدعم

ويتيح البرنامج تقديم اعتراض على مبلغ الدعم بشرط مرور 5 أيام على الدفعة، ويستمر تلقي الاعتراضات على مدار 90 يومًا، وفي حال قبول الاعتراض يتم التعويض بأثر رجعي عن الدفعات المستحقة، كما يمكن تقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد إعلان نتيجة الأهلية بعد مرور 5 أيام أيضًا ولمدة 3 أشهر.

موعد حساب المواطن

وكان البرنامج أعلن على لسان المتحدث الرسمي عن تقديم موعد إيداع الدفعة القادمة من الدعم استحقاق إبريل 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرنامج عبر منصة إكس: “نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون يوم الأربعاء 3 إبريل 2024م”.

استمرار الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد وجه، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.