استئناف مباراة صن داونز ضد الترجي بعد توقفها بسبب العواصف

عادت مباراة صن داونز ضد الترجي التونسي من جديد لبدايتها، وذلك بعد توقفها لبضع دقائق؛ بسبب وجود عاصفة في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية معقل مباراة الفريقين اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز ضد الترجي

وكان طاقم التحكيم بقيادة السنغالي عيسى سي قرر إيقاف المباراة لفترة مؤقتة، حيث عاد اللاعبون إلى غرف خلع الملابس، بسبب عاصفة رعدية تسببت في انقطاع جزء من الكهرباء في الأضواء الكاشفة في ملعب “لوفتوس فيرسيفيلد”.

وكان تشكيل الفريق التونسي جاء مكونًا من: “أمان الله مميش، محمد أمين توجاي، محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة، حسام تقا، جيلان الشعلالي، روجي أهولو، حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجو رودريجيز”.

أما تشكيل الفريق الجنوب إفريقي فجاء مكونًا من: “رونين ويليامز، كيكانا، موادو، مفالا، كويتزي، أوباس، إليندي، لونجا، ماسيكو، شالويلي، لوكاس ريبيرو”.

وكان اللاعب البرازيلي يان ساس سجل هدف فوز الترجي على صن داونز في تونس في جولة الذهاب يوم 20 إبريل الجاري.

وفي حال إقصاء الأهلي المصري، لفريق مازيمبي الكونغولي فسوف يصعد كل من الترجي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي لنهائيات كأس العالم للأندية 2025 التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.