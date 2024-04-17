الجامعة الإسلامية تبدأ القبول بالدبلوم العالي

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، بدء التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية لمرحلة “الدبلوم العالي” للعام الجامعي 1446هـ، وذلك حتى الـ 15 من شهر شوال الحالي.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح والمفاضلة والتقديم عبر موقعها الإلكتروني.

برامج الجامعة الإسلامية

وتقدم الجامعة العديد من برامج الدبلوم العليا والمتوسطة من بينها ما يلي:

أعمال الحج والعمرة

المعاملات المصرفية

الأمن والسلامة

التسويق

العلاقات العامة

المحاسبة

تقنية البرمجة

شبكات الحاسب – سيسكو

مراحل التقديم على البوابة الإلكترونية

وتمر عملية التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة بالخطوات التالية :