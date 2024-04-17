الجامعة الإسلامية تبدأ القبول بالدبلوم العالي

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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، بدء التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية لمرحلة “الدبلوم العالي” للعام الجامعي 1446هـ، وذلك حتى الـ 15 من شهر شوال الحالي.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح والمفاضلة والتقديم عبر موقعها الإلكتروني.
وتقدم الجامعة العديد من برامج الدبلوم العليا والمتوسطة من بينها ما يلي:
وتمر عملية التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة بالخطوات التالية :
خالد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنا وارغب بالتسجيل في الجامعه حيث انني لم استطيع الالتحاق بالجامعة منذ أن انتهيت من درسة الثانوية لظروف الصعبة