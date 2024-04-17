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للعام الجامعي 1446هـ

الجامعة الإسلامية تبدأ القبول بالدبلوم العالي

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
الجامعة الإسلامية تبدأ القبول بالدبلوم العالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، بدء التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية لمرحلة “الدبلوم العالي” للعام الجامعي 1446هـ، وذلك حتى الـ 15 من شهر شوال الحالي.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح والمفاضلة والتقديم عبر موقعها الإلكتروني.

برامج الجامعة الإسلامية

وتقدم الجامعة العديد من برامج الدبلوم العليا والمتوسطة من بينها ما يلي:

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  • تقنية البرمجة
  • شبكات الحاسب – سيسكو

مراحل التقديم على البوابة الإلكترونية

وتمر عملية التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة بالخطوات التالية :

  1. تسجيل البيانات الأساسية.
  2. تسجيل بيانات المؤهل.
  3. اختيار البرنامج المطلوب.
  4. إرفاق الملفات المطلوبة.
  5. الموافقة على الشروط والأحكام.
  6. سداد رسوم التسجيل.

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  • خالد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنا وارغب بالتسجيل في الجامعه حيث انني لم استطيع الالتحاق بالجامعة منذ أن انتهيت من درسة الثانوية لظروف الصعبة

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