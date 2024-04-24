الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات روتينية لبضع ساعات

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
حواء. محمد حسن
حفظ الله. ويرعاك يا. اب الشعب و. مقيم اطال الله في عمر ويمدك الله بي صحه وعافيه.