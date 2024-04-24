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في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات روتينية لبضع ساعات

الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات روتينية لبضع ساعات
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

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  • حواء. محمد حسن

    حفظ الله. ويرعاك يا. اب الشعب و. مقيم اطال الله في عمر ويمدك الله بي صحه وعافيه.

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