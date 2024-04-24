الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد استكمال الفحوصات الروتينية

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل ــ حفظه الله ــ الفحوصات الروتينية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
ايمان بنت علي بن اسعد النمري
عسى الله ينعم عليه بالصحه و العافيه و الرضى و الرضوان و يطول في عمره يا ورب تسعد قلبه و روحه و كل شي يتمناه تحققه أنا كلي ولاء و امتنان لملكنا الملك سلمان و ولي العهد محمد بن سلمان و دعواتي دايم و ابد في ظهر الغيب
طارق
اللهم احفظ ولي امرنا ووفقه لكل خير
عفيفي جميل بياري
الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من كل سوء يارب
عايض رشيد الخثعمي
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين من كل سو ومكره ومتعه بالصحة والعافية
الرابغي
الحمدلله لله على السلامه
حسين
١٠٠٠ سلامة
الله يلبسك ثوب الصحة والعافية ويبارك في حياتك ويخليك لشعبك وللمسلمين أجمعين
Yasoone
الله يقويك بالسلامة
صالحه سعيد بركات زهراني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله اسأل ان يمتع الملك سلمان بالصحه والعافيه
وجميعا أسرتي خالص الدعاء وان يديم امننا ويحفظ بلادنا الغالي