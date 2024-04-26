الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 18 / 10 / 1445 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.