الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 18 / 10 / 1445 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.