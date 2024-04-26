الشباب يخطف فوزًا ثمينًا أمام الاتحاد في جدة

إحباط تهريب 264 كجم من القات وضبط 8 مهربين جامعة الملك عبدالعزيز تتيح التسجيل لخريجي الثانوية العامة بكافة المناطق سعد اللذيذ: 3 عوامل جعلت الدعم غير متساوٍ بين الأندية السعودية جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن يوارى الثرى في مقبرة العود اللجنة الأولمبية : عدم تأهل المنتخب السعودي لأولمبياد باريس مسؤولية اتحاد القدم جموع غفيرة تؤدي الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن اختتام أوبرا زرقاء اليمامة في الرياض بنسبة نمو 9%.. الإيرادات غير النفطية تصل 111.512 مليار ريال وزارة النقل تعلن 34 وظيفة شاغرة الميزانية السعودية في الربع الأول.. الإيرادات 293 مليار ريال والنفقات 305 مليارات ريال
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا ثمينًا على نادي الاتحاد في جدة بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني، سجل الليث هدف أول عبر السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الـ49، ثم سجل اللاعب حمدالله هدف التعادل للعميد بالدقيقة الـ 59.
وعند حلول الدقيقة الـ83، سجل اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لليث ثم أضاف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لليث بالدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الليث 38 نقطة، بينما تجمد رصيد العميد عند 50 نقطة في المركز الخامس.
وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “المعيوف، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش، فواز الصقور، مدالله العليان، فرحة الشمراني، صالح العمري، رومارينيو، جوتا، طلال حاجي”.
أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “مصطفى ملائكة، حمد اليامي، نادر الشراري، إياجو سانتوس، رومان سايس، متعب الحربي، رياض شراحيلي، مصعب الجوير، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو”.
هدددددف!⚽
الحبيب ديالو يفتتح التسجيل للشباب ⚽️🔥
الاتحاد 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ixKY8A2VeR
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
الاتحاد يعود سريعًا للتعادل عن طريق حمدالله ⚽🔥
الاتحاد 1 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/c6exqcX9aY
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
الشباب يؤكد تفوقه بالكلاسيكو بالهدف الثالث عن طريق مصعب الجوير⚽🔥
الاتحاد 1 × 3 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/FejM7Nz5X0
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
كارلوس جونيور يضيف ثاني أهداف الشباب ⚽🔥
الاتحاد 1 × 2 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/DFpyky2BT4
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024