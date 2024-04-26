الشباب يخطف فوزًا ثمينًا أمام الاتحاد في جدة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا ثمينًا على نادي الاتحاد في جدة بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.

نتيجة مباراة الاتحاد والشباب

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني، سجل الليث هدف أول عبر السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الـ49، ثم سجل اللاعب حمدالله هدف التعادل للعميد بالدقيقة الـ 59.

وعند حلول الدقيقة الـ83، سجل اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لليث ثم أضاف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لليث بالدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الليث 38 نقطة، بينما تجمد رصيد العميد عند 50 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “المعيوف، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش، فواز الصقور، مدالله العليان، فرحة الشمراني، صالح العمري، رومارينيو، جوتا، طلال حاجي”.