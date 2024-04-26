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في دوري روشن

الشباب يخطف فوزًا ثمينًا أمام الاتحاد في جدة

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٦ مساءً
الشباب يخطف فوزًا ثمينًا أمام الاتحاد في جدة
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا ثمينًا على نادي الاتحاد في جدة بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.

نتيجة مباراة الاتحاد والشباب

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني، سجل الليث هدف أول عبر السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الـ49، ثم سجل اللاعب حمدالله هدف التعادل للعميد بالدقيقة الـ 59.

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وعند حلول الدقيقة الـ83، سجل اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لليث ثم أضاف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لليث بالدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الليث 38 نقطة، بينما تجمد رصيد العميد عند 50 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “المعيوف، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش، فواز الصقور، مدالله العليان، فرحة الشمراني، صالح العمري، رومارينيو، جوتا، طلال حاجي”.

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “مصطفى ملائكة، حمد اليامي، نادر الشراري، إياجو سانتوس، رومان سايس، متعب الحربي، رياض شراحيلي، مصعب الجوير، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو”.

 

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