الـ Var أثار قلقه .. حبيب ديالو يفتتح التسجيل لـ الشباب

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افتتح اللاعب السنغالي حبيب ديالو التسجيل لنادي الشباب في شباك الاتحاد، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ 29 من دوري روشن.
وتلقى ديالو عرضية مميزة من اللاعب البلجيكي كاراسكو في الدقيقة الـ48 من بداية الشوط الثاني، لكن حكم الراية ألغى الهدف بداعي التسلل، لكن تقنية الـ Var احتسبت الهدف ليتنفس الليث الصعداء بعد أخذ وقت طويل لاحتساب الهدف.
هدددددف!⚽
الحبيب ديالو يفتتح التسجيل للشباب ⚽️🔥
الاتحاد 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ixKY8A2VeR
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024