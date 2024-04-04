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لمرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م

بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. الداخلية تخفض سداد غرامات مخالفات المرور المتراكمة بنسبة 50%

الخميس ٤ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٧ مساءً
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. الداخلية تخفض سداد غرامات مخالفات المرور المتراكمة بنسبة 50%
المواطن - واس

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

تخفض سداد غرامات مخالفات المرور

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات.

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  • عبدالله الزهراني

    البه يعز الحكومه ويطول في عمر خدم الحرمين الشريفين

  • ناصر محسن حسن الهمامي

    مخلفه علي150

  • Mohammed Alosimi

    ‏السلام عليكم كيف طريقة خصم 50 في عفاء من الملك جزاه الله 1000 خير

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