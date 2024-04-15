علماء يحذرون من جائحة جديدة بسبب الإنفلونزا تشكيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة أسئلة صعبة مع أجوبتها لحظة القبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم احتيالًا ماليًّا بالرياض قتلى وعشرات المفقودين عقب أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح الصين هدوء حذر في أسواق النفط العالمية نيوم تستعرض فرص الاستثمار والشراكات في هونغ كونغ أسئلة سهلة عن العلوم والحيوانات وإجاباتها كيف تتحقق من الأهلية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية ؟ أمطار الباحة تجري السيول في الأودية والشعاب
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع هيئة التأمين، عن بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.
وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن ذلك يأتي سعيًا لتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.
أيضا أكدت هيئة التأمين بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من يوم الاثنين 15 أبريل 2024 بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين.
عبدالرحمن عايض الروايتعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باحث عن وظايف خريج ثنويه عامه شهادتين معهد صناعي مكنيه وحاسب الآي