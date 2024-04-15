أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع هيئة التأمين، عن بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.

تعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن ذلك يأتي سعيًا لتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.

دعم وتمكين الكفاءات الوطنية

أيضا أكدت هيئة التأمين بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من يوم الاثنين 15 أبريل 2024 بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين.