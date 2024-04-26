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العميد خسر الجمعة أمام الشباب

بعد اتهام المعصوب .. كثرة إصابات لاعبي الاتحاد وتدهور نتائج الفريق يثير الجدل

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
بعد اتهام المعصوب .. كثرة إصابات لاعبي الاتحاد وتدهور نتائج الفريق يثير الجدل
المواطن - محمد سمعه

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، بالخسارة اليوم الجمعة أمام نادي الشباب في الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي بثلاثية لهدف.

وكان العميد أمس الخميس وقبل مباراة الشباب أعلن عن إصابة 5 لاعبين وهم “نجولو كانتي، بنزيما، لويز فيليبي، حمدالله، عمر هوساوي”.

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وقال الإعلامي هتان النجار في إحدى التصريحات الإعلامية: “العميد أمره غريب هذا الموسم لديه تدهور في الحالة البدنية وكثرة إصابات في الفريق، تتكرر بشكل غريب وعجيب”.

طعام يُسبب أزمة لـ لاعبي الاتحاد

وأضاف النجار: “بنزيما لم يهرب من مباريات الفريق ولا يوجد دليل على هروبه، أريد أن أتوجه بسؤال، لماذا تم استبدال الجهاز الطبي الذي كان يسير بشكل جيد في الموسم الماضي، تخيلوا أن الأخصائي الجديد في التغذية وهو شخص أجنبي حرم اللاعبين من تناول حلوى (المعصوب)، أما الأخصائي القديم فكان يجد بدائل لها، حتى لا يحرم اللاعبين من أمر ما قد يؤدي لنتائج عكسية”.

وتابع النجار: “أخصائي التغذية الجديد حرم اللاعبين من طعام المعصوب واختار لهم الخضراوات، أمر مضحك للغاية”.

حمدالله - الاتحاد

وفي مباراة الشباب، فاز الليث على العميد بنتيجة 3- 1 في الجولة الـ29 من دوري روشن.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني، سجل الليث هدف أول عبر السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الـ49، ثم سجل اللاعب حمدالله هدف التعادل للعميد بالدقيقة الـ 59.

وعند حلول الدقيقة الـ83، سجل اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لليث ثم أضاف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لليث بالدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

 

 

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