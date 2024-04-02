جماهير الاتحاد: نطالب بطرد بنزيما

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد بطرد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما من النادي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد سوء أدائه في مباراة الأهلي أمس في الجولة الـ26 من دوري روشن.

بنزيما يخذل جماهير الاتحاد

وكان الأهلي حقق الفوز على الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان، كما شهدت المباراة تراجع في الأداء من بنزيما مما جعل جماهير العميد تطالب بالتخلي عنه.

ومنذ يناير الماضي، وطالبت جماهير الاتحاد في أكثر من مناسبة بالتخلص من بنزيما بسبب تراجع مستواه مع الفريق.

ماذا قال بوكير ؟

وفي نفس السياق، تحدث المدرب المخضرم الألماني ثيو بوكير، نجم نادي اتحاد جدة الأسبق والمدرب الأسبق لأندية المصري البورسعيدي والزمالك المصريين والكاظمة الكويتي، عن أداء اللاعب كريم بنزيما تهديفيًّا مع العميد.

وقال بوكير في تصريحات لـ قناة SSC: “مهمة النجم الفرنسي مع ريال مدريد كانت أسهل بسبب جودة اللاعبين المرتفعة معه والتي كانت تُمهد له الطريق لكي يسجل الأهداف”.

وأضاف بوكير: “هذا الأمر قليل عانى منه اللاعب الفرنسي مع الاتحاد، لأنه لن يقوم بكل العمل بمفرده”.

وكان بنزيما انضم لنادي الاتحاد في صيف 2023 كصفقة انتقال حر وقادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

الاتحاد يحتل حاليًّا المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، ويستعد لمواجهة فريق التعاون مساء الجمعة المقبلة في الجولة الـ27 من عمر المسابقة.