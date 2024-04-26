رأسية حمدالله تهدي التعادل لـ الاتحاد ضد الشباب

إحباط تهريب 264 كجم من القات وضبط 8 مهربين جامعة الملك عبدالعزيز تتيح التسجيل لخريجي الثانوية العامة بكافة المناطق سعد اللذيذ: 3 عوامل جعلت الدعم غير متساوٍ بين الأندية السعودية جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن يوارى الثرى في مقبرة العود اللجنة الأولمبية : عدم تأهل المنتخب السعودي لأولمبياد باريس مسؤولية اتحاد القدم جموع غفيرة تؤدي الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن اختتام أوبرا زرقاء اليمامة في الرياض بنسبة نمو 9%.. الإيرادات غير النفطية تصل 111.512 مليار ريال وزارة النقل تعلن 34 وظيفة شاغرة الميزانية السعودية في الربع الأول.. الإيرادات 293 مليار ريال والنفقات 305 مليارات ريال
نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل لنادي الاتحاد في شباك الشباب، وذلك ضمن الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ 29 من دوري روشن.
وسجل النجم المغربي هدفه من ضربة رأسية مميزة في الدقيقة الـ 57 بعد عرضية متقنة من اللاعب صالح العمري.
هدددددف!⚽
الاتحاد يعود سريعًا للتعادل عن طريق حمدالله ⚽🔥
الاتحاد 1 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/c6exqcX9aY
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024