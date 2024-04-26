رأسية حمدالله تهدي التعادل لـ الاتحاد ضد الشباب

نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل لنادي الاتحاد في شباك الشباب، وذلك ضمن الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ 29 من دوري روشن.

وسجل النجم المغربي هدفه من ضربة رأسية مميزة في الدقيقة الـ 57 بعد عرضية متقنة من اللاعب صالح العمري.