رونالدو في صدارة جدول هدافي دوري روشن بعد ختام مباريات الجمعة

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حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على صدارته لـ جدول هدافي دوري روشن موسم 2023/ 2024، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ29 من دوري روشن.
ويتصدر رونالدو القائمة برصيد 29 هدفًا، اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال ثانيًا برصيد 22 هدفًا، المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد في المركز الثالث برصيد 19 هدفًا، البرازيلي تاليسكا لاعب النصر أحرز 16 هدفًا، اللاعب الكاميروني جورج نكودو لاعب ضمك خامسًا وسجل 15 هدفًا.
ويرغب النجم رونالدو في البقاء في صدارة هدافي دوري روشن للفوز باللقب لأول مرة له منذ انضمامه للنصر في يناير 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد كصفقة انتقال حر.
وكانت مباريات الجولة الـ29 انطلقت بداية من أمس الخميس بفوز الفيحاء على الطائي بهدف، وفوز الرياض على الأهلي بنتيجة 2- 1، بينما فاز الحزم على الوحدة بنتيجة 2- 0.
وفي مباريات اليوم الجمعة، فاز الهلال على الفتح بثلاثية لهدف، وفاز التعاون على ضمك بهدف دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بثلاثية لهدف.
وتُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن، بإقامة 3 مباريات، وذلك ضمن مباريات موسم 2023/ 2024.
وستقام مباراتا “الرائد ضد الاتفاق” و”الأخدود ضد أبها” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة الخليج والنصر في تمام التاسعة مساءً.