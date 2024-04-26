زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية من دون أن تصدر حتّى الساعة تحذيرًا من حدوث تسونامي.

تفاصيل الزلزال

ووقع الزلزال عند الساعة 2.21 من ليل الجمعة السبت (18.21 بتوقيت جرينيتش)، ضاربًا بعمق 24.9 كيلومتر؛ ما تسبب بإطلاق صفّارت الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه، وفق ما أفاد مراسل لوكالة “فرانس برس”.

يأتي ذلك بعد أيّام من هزّات أرضية متعدّدة شهدتها الجزيرة.