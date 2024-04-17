شرطان أمام الهلال للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

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تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال للخسارة بنتيجة 4- 2 أمام نادي العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأربعاء.
وسيواجه الأزرق، فريق العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل 23 إبريل في إياب نصف النهائي.
ويحتاج أزرق الرياض بقيادة جورجي جيسوس للفوز على فريق العين بنتيجة 2- 0 أو في حال تسجيل العين لهدف في شباك الأزرق في ملعب المملكة آرينا في الرياض فسوف يتعين على الأزرق الفوز بفارق 3 أهداف لضمان العبور إلى الدور النهائي من البطولة.
وكان المدرب البرتغالي جيسوس أكد على أن أزرق الرياض سيقاتل بكل قوة للفوز على العين وتحقيق النتيجة المطلوبة للعبور إلى النهائي.
فهد الجديعي
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