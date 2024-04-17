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بعد خسارته من العين اليوم برباعية

شرطان أمام الهلال للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٤ مساءً
شرطان أمام الهلال للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال للخسارة بنتيجة 4- 2 أمام نادي العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأربعاء.

وسيواجه الأزرق، فريق العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل 23 إبريل في إياب نصف النهائي.

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ويحتاج أزرق الرياض بقيادة جورجي جيسوس للفوز على فريق العين بنتيجة 2- 0 أو في حال تسجيل العين لهدف في شباك الأزرق في ملعب المملكة آرينا في الرياض فسوف يتعين على الأزرق الفوز بفارق 3 أهداف لضمان العبور إلى الدور النهائي من البطولة.

وكان المدرب البرتغالي جيسوس أكد على أن أزرق الرياض سيقاتل بكل قوة للفوز على العين وتحقيق النتيجة المطلوبة للعبور إلى النهائي.

 

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  • فهد الجديعي

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