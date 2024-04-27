عودة إلى الفن: كيف استعادت جوري شغفها بالرسم بعد توقف قصير

في عمر الخمس سنوات، اكتشفت جوري شغفها الكبير بالرسم. بدأت رحلتها الفنية وتقدمت فيها بثبات حتى وصلت إلى المرحلة الابتدائية ومع توقف قصير، عندما شاهدت بنات يرسمن وشعرت بالتحدي والحماس والتزمت بتحسين مهاراتها بدعم كبير من والدتها التي حثتها على استكشاف فنانين محترفين والتعلم منهم.

عودة إلى الفن

تهدف جوري لتحقيق الإتقان في مختلف أنواع الرسم، مثل الرسم الرقمي واللوح والدفاتر والمرعب والكلاسيكي والأنمي. تستمتع براحة كبيرة وتعبر عن نفسها من خلال الرسم، وتبحث عن الإلهام بشكل مستمر في الإنترنت ووسائل التواصل لتحفيزها وتطوير مواهبها.

كما أن مدرستها ساهمت في دعمها من خلال مسابقات الرسم وتحفيزها من خلال معلماتها

جوري تسعى جاهدة لتحقيق طموحها في الرسم وتطوير مهاراتها بإبداع وإتقانٍ، حيث تُخصص وقتًا كبيرًا في التدريب لتحقيق الرسومات، حيث تستغرق عدة أيام في إكمالها لكنها تنجزها في وقت قصير لدقة يدها.

يُعتبر الرسم لجوري وسيلةً للتعبير عن نفسها ومصدرًا للراحة النفسية والإلهام المستمر.