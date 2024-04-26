لا أهداف في الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب في الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
ويسعى العميد للفوز للبقاء في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.