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من بينها العسل والفواكه

ما القطاعات المستهدفة لدعم ريف في الشرقية؟

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤١ مساءً
ما القطاعات المستهدفة لدعم ريف في الشرقية؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج ريف عن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية.

القطاعات الزراعية المستهدفة في الشرقية

وقال برنامج ريف عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن القطاعات الزراعية المستهدفة في الشرقية هي: العسل، الفواكه (الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع.

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أيضًا، أوضح برنامج ريف السعودية، أن مدة دراسة الطلب للمستفيدين ثلاثة أشهر أو 90 يومًا من بداية إنشاء الطلب.

برنامج ريف ومدة دراسة الطلب

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة دراسة الطلب للحصول على الدعم.

وقال برنامج ريف: “مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يومًا من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك”.

ما هو برنامج ريف ؟

هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح، كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

شروط الحصول على دعم ريف:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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