Icon

إحباط تهريب 264 كجم من القات وضبط 8 مهربين Icon جامعة الملك عبدالعزيز تتيح التسجيل لخريجي الثانوية العامة بكافة المناطق Icon سعد اللذيذ: 3 عوامل جعلت الدعم غير متساوٍ بين الأندية السعودية Icon جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن يوارى الثرى في مقبرة العود Icon اللجنة الأولمبية : عدم تأهل المنتخب السعودي لأولمبياد باريس مسؤولية اتحاد القدم Icon جموع غفيرة تؤدي الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن Icon اختتام أوبرا زرقاء اليمامة في الرياض Icon بنسبة نمو 9%.. الإيرادات غير النفطية تصل 111.512 مليار ريال Icon وزارة النقل تعلن 34 وظيفة شاغرة Icon الميزانية السعودية في الربع الأول.. الإيرادات 293 مليار ريال والنفقات 305 مليارات ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بعد انخفاض الطلب على المكاتب

وسط لندن يخسر 1.25 مليار دولار

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
وسط لندن يخسر 1.25 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فقدت المساحات المكتبية في منطقة المال والأعمال بوسط العاصمة البريطانية لندن نحو مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وذلك بعد أن انخفض الطلب على هذه المكاتب ورحلت من هناك العديد من الشركات والبنوك الكبرى.

فقدان جزء كبير من القيمة

وأعلنت مجموعة “كناري وارف” التي تمتلك وتدير واحدًا من أكثر مناطق لندن ازدحامًا أن العمل من المنزل الذي لا يزال منتشرًا في أعقاب وباء كورونا هو الذي أدى الى فقدان هذه المساحات المكتبية جزءًا كبيرًا من قيمتها في السوق، وتسبب بتراجع في الطلب عليها.

قد يهمّك أيضاً
متحور أوميكرون يتوغل في بريطانيا ولندن تتأهب للحدث الكبير

متحور أوميكرون يتوغل في بريطانيا ولندن تتأهب للحدث الكبير

ثلوج لندن تسبب فوضى بالمطارات والطرق

ثلوج لندن تسبب فوضى بالمطارات والطرق

وقالت مجموعة “كناري وارف” (CWG)، المملوكة من قبل هيئة الاستثمار القطرية ومجموعة بروكفيلد الاستثمارية الأمريكية: إن الانخفاض في أسعار المساحات المكتبية يأتي وسط موجة من عمليات التخارج رفيعة المستوى.

وكشف أحدث تقرير سنوي لها أن قيمة محفظة مكاتبها انخفضت من 5.26 مليار جنيه إسترليني إلى 4.34 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، والذي يأتي بعد أن أكدت سلسلة من الشركات خططها للانسحاب من المنطقة.

انخفاض الأرباح

وقال تقرير نشرته جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، بحسب “العربية نت”: إن أرباح شركة “كناري وارف” قبل الضرائب انخفضت من 40 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 إلى 28 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، حيث انخفضت قيمة محفظتها العقارية الإجمالية بنسبة 14.7% إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني.

وغادرت العديد من الشركات العملاقة منطقة “كناري وارف” وسط لندن، فيما أعلنت شركات أخرى عزمها المغادرة، ومن بينها بنك “إتش إس بي سي” وشركة المحاماة الكبرى (Magic Circle Clifford Chance)، وكلاهما سينتقل إلى مناطق أخرى بمجرد انتهاء عقود الإيجار الخاصة بهما في عامي 2027 و2028، بحسب ما أكدت “ديلي تلغراف”.

وفي الشهر الماضي، كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضًا عن قرارها بالانسحاب من المنطقة والانتقال إلى مكتب مختلف في المدينة، في حين يغادر بنك “كريدي سويس” المنهار بعد اندماجه في بنك “يو بي إس”.

ومع ذلك، ليست جميع الشركات حريصة على مغادرة “كناري وارف”، حيث أكد كل من “مورغان ستانلي” و”باركليز” و”سيتي بنك” على رغبتهم في البقاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية
السوق

أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

السوق
لا أهداف بين الخليج والطائي
الرياضة

لا أهداف بين الخليج والطائي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة سابك
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة سابك

حصاد اليوم
النصر يُمطر شباك الوحدة بسداسية ويعزز وصافته
الرياضة

النصر يُمطر شباك الوحدة بسداسية ويعزز وصافته

الرياضة
جماهير الأهلي تحفز اللاعبين: قاتلوا أمام الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي تحفز اللاعبين: قاتلوا أمام الهلال

الرياضة
بوروسيا دورتموند يهزم أوجسبورج بخماسية قبل مواجهة سان جيرمان
الرياضة العالمية

بوروسيا دورتموند يهزم أوجسبورج بخماسية قبل مواجهة...

الرياضة العالمية