وسط لندن يخسر 1.25 مليار دولار

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فقدت المساحات المكتبية في منطقة المال والأعمال بوسط العاصمة البريطانية لندن نحو مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وذلك بعد أن انخفض الطلب على هذه المكاتب ورحلت من هناك العديد من الشركات والبنوك الكبرى.
وأعلنت مجموعة “كناري وارف” التي تمتلك وتدير واحدًا من أكثر مناطق لندن ازدحامًا أن العمل من المنزل الذي لا يزال منتشرًا في أعقاب وباء كورونا هو الذي أدى الى فقدان هذه المساحات المكتبية جزءًا كبيرًا من قيمتها في السوق، وتسبب بتراجع في الطلب عليها.
وقالت مجموعة “كناري وارف” (CWG)، المملوكة من قبل هيئة الاستثمار القطرية ومجموعة بروكفيلد الاستثمارية الأمريكية: إن الانخفاض في أسعار المساحات المكتبية يأتي وسط موجة من عمليات التخارج رفيعة المستوى.
وكشف أحدث تقرير سنوي لها أن قيمة محفظة مكاتبها انخفضت من 5.26 مليار جنيه إسترليني إلى 4.34 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، والذي يأتي بعد أن أكدت سلسلة من الشركات خططها للانسحاب من المنطقة.
وقال تقرير نشرته جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، بحسب “العربية نت”: إن أرباح شركة “كناري وارف” قبل الضرائب انخفضت من 40 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 إلى 28 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، حيث انخفضت قيمة محفظتها العقارية الإجمالية بنسبة 14.7% إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني.
وغادرت العديد من الشركات العملاقة منطقة “كناري وارف” وسط لندن، فيما أعلنت شركات أخرى عزمها المغادرة، ومن بينها بنك “إتش إس بي سي” وشركة المحاماة الكبرى (Magic Circle Clifford Chance)، وكلاهما سينتقل إلى مناطق أخرى بمجرد انتهاء عقود الإيجار الخاصة بهما في عامي 2027 و2028، بحسب ما أكدت “ديلي تلغراف”.
وفي الشهر الماضي، كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضًا عن قرارها بالانسحاب من المنطقة والانتقال إلى مكتب مختلف في المدينة، في حين يغادر بنك “كريدي سويس” المنهار بعد اندماجه في بنك “يو بي إس”.
ومع ذلك، ليست جميع الشركات حريصة على مغادرة “كناري وارف”، حيث أكد كل من “مورغان ستانلي” و”باركليز” و”سيتي بنك” على رغبتهم في البقاء.