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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول الامتثال.

– مدير التخطيط الرئيسي.

– أخصائي تخطيط مشاريع الصرف الصحي.

– أخصائي هندسة معمارية.

– أخصائي القياس عن بعد.

– أخصائي التحقيقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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