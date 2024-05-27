أبل تستعد للكشف عن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة في iOS 18 وMacOS 15

تستعد أبل للكشف عن خططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي القادم في الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطط ميزات جديدة ستُحدث ثورة في طريقة استخدامنا لأجهزة صانع الآيفون.

وفقًا لتقرير أصدرته بلومبرج، ستشمل خطط أبل للذكاء الاصطناعي تحسينات في العديد من أجزاء برمجياتها، بما في ذلك النسخ الطبقية للمذكرات الصوتية، إذ سيتمكن المستخدمون من تحويل مذكراتهم الصوتية إلى نصوص بسهولة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

والبحث الأسرع، حيث ستصبح عملية البحث عن المعلومات على أجهزة Apple أسرع وأكثر دقة بفضل الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى مساعد Siri الصوتي الذي سيكون أكثر تفاعلية وفهمًا للغة الطبيعية، مما يجعله أداة أكثر قيمة للمستخدمين.

وستتمكن الشركة من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على ما يكتبه المستخدمون، مما يضيف لمسة شخصية إلى رسائلهم. كما ستقدم ملخصات ذكية للإشعارات والرسائل النصية، وصفحات الويب، والأخبار، والوثائق، مما يسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع على ما هو مهم.

ستتوفر هذه الميزات الجديدة في أنظمة التشغيل iOS 18 وMacOS 15، بالإضافة إلى تحديثات Siri على Apple Watch. تُظهر هذه الميزات الجديدة التزام عملاق التكنولوجيا الأمريكي بالابتكار وتحسين تجربة المستخدم.

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، من المؤكد أن الشركة ستستمر في الاستثمار في هذه التكنولوجيا وتطوير ميزات جديدة تُفيد مستخدميها.

يبدو أن شركة أبل ليست حريصة جدًّا على وضع كل آمالها في مجال الذكاء الاصطناعي على حصان واحد، خاصة مع إثارة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI بعض الجدل في مشهد الذكاء الاصطناعي.