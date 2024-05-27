يخشى البعض من ممتلكي جهاز آيفون من تراجع أدائه أو اختراقه أو تعرضه لبعض البرامج الضارة، لكن هناك طريقة بسيطة لتجنب نسبة كبيرة من هذه المشكلات من خلال إيقاف الجهاز لوقت قصير وإعادة تشغيله.

إغلاق جهاز الآيفون

وأوضح موقع غيكي غادغيتس أنه يمكن لإغلاق جهاز الآيفون الخاص بك أن يكون له تأثير كبير على أداء الجهاز وأمانه وكفاءة تخزينه. قد يهمّك أيضاً لا تتجاهلوا تحديث الآيفون الجديد أبل تعتزم إعادة تصميم الشاشة الرئيسية في iOS 18 بحسب الموقع فإن أحد الأسباب الرئيسية لإيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك بانتظام هو تعزيز الأمن السيبراني للجهاز في وقت أصبحت فيه التهديدات السيبرانية معقدة بشكل متزايد، وبالتالي فإن إيقاف تشغيل الجهاز يعطل أي أنشطة ضارة مستمرة.

البرامج الضارة

إذا تم اختراق جهازك بواسطة برامج ضارة دون علمك، فإن إعادة التشغيل أسبوعيًّا يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بهذه التهديدات؛ لأن ذلك يمنع البرامج الضارة من العمل بشكل مستمر في الخلفية وربما سرقة المعلومات الحساسة أو التسبب في مزيد من الضرر لجهازك.

عند استخدام تطبيقات وميزات متنوعة على جهاز آيفون، تقوم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بتخزين البيانات المؤقتة لضمان الأداء السلس والفعال، ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح مزدحمة بالبيانات غير الضرورية، مما يؤدي إلى مشكلات في الأداء.

تحرير مساحة التخزين

إيقاف تشغيل جهاز آيفون بانتظام، يمكنه مسح ذاكرة الوصول العشوائي بشكل فعال، وحل المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المجمدة أو المعطوبة، ونتيجة لذلك، يمكن لجهازك أن يعمل بسلاسة أكبر، مع تحسين أوقات الاستجابة وتقليل أعطال التطبيقات.

بالإضافة إلى تحسين ذاكرة الوصول العشوائي، يمكن أن تساعد إعادة تشغيل جهاز آيفون الخاص بك أيضًا في إدارة مساحة التخزين.

تجميع الملفات المؤقتة

فأثناء استخدام جهازك، يقوم بتجميع الملفات المؤقتة وبيانات ذاكرة التخزين المؤقت والملفات الأخرى ذات الصلة بالنظام والتي يمكن أن تشغل قدرًا كبيرًا من مساحة التخزين.

على الرغم من أن هذه الملفات ضرورية لتشغيل جهاز آيفون بشكل سليم، إلا أنها يمكن أن تشغل أيضًا مساحة قيمة يمكن استخدامها لتخزين التطبيقات أو الصور أو المستندات المهمة.

تعزيز الأداء العام للجهاز

عندما يعمل آيفون بشكل مستمر دون انقطاع، فإنه يراكم مجموعة متنوعة من العمليات والتطبيقات في الخلفية التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء أدائه تدريجيًّا، وقد لا تكون هذه العمليات واضحة على الفور، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي على سرعة جهازك واستجابته.

ومن خلال إيقاف تشغيل جهاز آيفون مرة واحدة في الأسبوع، يمكنك تحديث نظامه بشكل فعال، ومسح عمليات الخلفية غير الضرورية ومنح جهازك بداية جديدة. لتحقيق التوازن بين الحفاظ على أداء الجهاز وتقليل انقطاع الاستخدام اليومي، يوصى بإيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك لمدة 5 دقائق مرة واحدة في الأسبوع.