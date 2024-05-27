وأوضح موقع غيكي غادغيتس أنه يمكن لإغلاق جهاز الآيفون الخاص بك أن يكون له تأثير كبير على أداء الجهاز وأمانه وكفاءة تخزينه.

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بحسب الموقع فإن أحد الأسباب الرئيسية لإيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك بانتظام هو تعزيز الأمن السيبراني للجهاز في وقت أصبحت فيه التهديدات السيبرانية معقدة بشكل متزايد، وبالتالي فإن إيقاف تشغيل الجهاز يعطل أي أنشطة ضارة مستمرة.