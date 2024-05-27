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في دوري روشن

الشباب يهزم الفتح بصعوبة والتعادل عنوان لقاء ضمك والرائد

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
الشباب يهزم الفتح بصعوبة والتعادل عنوان لقاء ضمك والرائد
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة 3- 2 في الجولة الـ 34 من دوري روشن، بينما انتهى لقاء ضمك والرائد بالتعادل بنتيجة 1- 1.

فوز صعب لـ الشباب 

وسجل لليث في لقاء الفتح كل من حسين الصبياني وزوران توسيتش ومصعب الجوير، بينما سجل للفتح كل من مروان سعدان وجايسون ديناير.

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تعادل مثير بين ضمك والرائد 

بينما في مباراة ضمك والرائد، سجل اللاعب فاروق شافعي الهدف الأول لضمك، بينما سجل عبد الباسط هوساوي هدف التعادل للرائد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 90.

ضمك والرائد - دوري روشن

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 44 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفتح عند 45 نقطة في المركز السابع، أما نادي ضمك فأصبح رصيده 41 نقطة في المركز العاشر، أما نادي الرائد فأصبح رصيده 37 نقطة في المركز الـ 12.

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