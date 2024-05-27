الشمس تمر على الكعبة المشرفة مرتين في العام

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استعرض خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، المحطات التي تعبر من خلالها الشمس خلال رحلتها في اتجاه مدار السرطان.
وقال الزعاق في فقرته المذاعة عبر قناة العربية: إن الشمس تنطلق في رجلة سنوية من الشمال إلى الجنوب والعكس، بشكل دائم على شكل بندول عبر محطات عبور (خط الاستواء) ومحطات وصول (الجدي والسرطان) أي أنها تتعامد على جميع الأماكن الواقعة بين المدارين.
وتابع: الشمس تعدت الآن خط الاستواء وتتجه نحو مدار السرطان والكعبة المشرفة تقع بين هذين المدارين أي أن الشمس تمر على الكعبة مرتين في العام يومي 28 مايو ويوم 16 يونيو.
واستكمل الزعاق: مرور الشمس فوق الكعبة استغله العلماء في تحديد القبلة؛ لأن من يشاهد الشمس بهذين التاريخين وقت أذان الظهر على مكة فهو مستقبل للقبلة.